Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 61.555 nuovi casi di Sars-Cov-2 in Italia a fronte di 397.482 tamponi processati, di cui 316.241 test rapidi. L’incidenza è quindi al 15,5%. I decessi comunicati sono 133, mentre arretrano i ricoverati in area medica (-95) e restano stabili le terapie intensive, che fanno segnare -1 assistito in un giorno da 49 ingressi.

Si assesta quindi il trend di calo, con i primi cinque giorni della settimana che fanno segnare circa il 10% di casi in meno rispetto a lunedì-venerdì della scorsa. Le diagnosi sono infatti passate da 324.212 a 300.554 con un incidenza in lieve ripresa. Migliorano anche gli altri indicatori con un calo dei decessi (da 762 a 721) e degli ingressi in terapia intensiva (da 261 a 209). In calo anche il saldo ingressi-uscite dei ricoverati in area medica: la scorsa settimana, fino a venerdì, era +85 mentre da lunedì ad oggi è -58.

I ricoverati tornano quindi sotto quota 10mila, con 9.980 pazienti Covid positivi nei reparti. Altri 419 vengono assistiti in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 1.208.525 persone per un totale di 1.218.924 attualmente positivi. Da inizio pandemia i casi accertati sono stati 15.595.302: in 14.214.909 sono guariti o sono stati dimessi (70.895 nelle ultime 24 ore) e 161.469 sono invece morti.