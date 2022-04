“Regola del doppio mandato? Adesso ci sono le elezioni amministrative, tutti coloro che si fregiano di appartenere al M5S devono lavorare per questo obiettivo. Un attimo dopo in modo trasparente affronteremo questo passaggio, che sicuramente va chiarito”. Così Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, ospite de ‘L’aria che tira’ su La7.

Rispondendo poi a una domanda sull’alleanza con il Partito democratico, l’ex premier ha sottolineato: “Dipende dalla capacità di dialogo delle parti e dal reciproco rispetto”. “Non abbiamo firmato nulla – ha spiegato – Stiamo coltivando un dialogo che da parte mia è molto leale, Letta è una persona che rispetto molto, molto leale anche lui, però vedo che nel suo partito” la posizione del M5S sulle spese militari “è stata attaccata e offesa con un linguaggio volgare, non da qualche iscritto ma da esponenti del movimento Pd. Questo io non lo tollererò più”. “Quindi se vogliamo dialogare dobbiamo farlo sulla base del reciproco rispetto e pari dignità“, ha concluso.