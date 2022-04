“I cosiddetti partner dei Paesi ostili ammettono di non poter fare a meno delle risorse energetiche russe, compreso il gas naturale, per esempio. I suoi sostituti ragionevoli per l’Europa, semplicemente non sono disponibili ora”. Così Vladimir Putin. Secondo il presidente russo “è possibile” sostituire il gas russo ma, appunto, “ora” i sostituti “non sono disponibili”. Secondo Putin, inoltre, “le consegne da altri paesi, principalmente dagli Stati Uniti, che possono essere inviate in Europa, costeranno ai consumatori molte volte di più”.