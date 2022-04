Aveva appena finito di suonare diverse canzoni del compositore ucraino Valentyn Syl’vestrov e stava suonando Schubert quando la polizia ha fatto irruzione invitando il pubblico a uscire per un “sospetto” allarme bomba. È quanto accaduto al concerto per la pace in un centro culturale di Mosca del pianista Alexey Lyubimov e della cantante Yana Ivanilova.

Come si vede dalle immagini, al primo avviso della polizia diverse persone escono. Ma molte rimangono. Il 77enne pianista e clavicembalista prosegue il concerto e, nonostante la pressione dei poliziotti che si avvicinano per farlo fermare, riesce a portare a termine la sua esibizione tra gli applausi del pubblico rimasto in sala.

Sui social circolano diversi video. Nei commenti la “minaccia di bomba” viene definita un “pretesto” per bloccare il concerto.

Video Facebook/Yevgeny Gindilis