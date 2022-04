Sono 64.951 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.037. Le vittime sono invece 149, in calo rispetto alle 155 di ieri. I numeri del bollettino mostrano ancora una volta un leggero rallentamento della pandemia. Rispetto a sette giorni fa – quando i nuovi positivi erano stati 69.596 – la flessione è minima, ma costante nell’arco della settimana. Sostanzialmente inalterato il tasso di incidenza che si attesta oggi al 14,8%. Sono 438.375 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero. Ieri erano stati 419.995. 420 invece i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.075, vicini alla soglia “psicologica” dei 10mila ricoveri: 91 in meno nel saldo rispetto a ieri.