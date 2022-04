“I russi hanno già lanciato quasi duemila missili, attacchi aerei, bombardamenti e mine sull’ucraina. Ma in qualche modo la colpa è nostra. Hanno torturato e ucciso persone sulla nostra terra, ma la colpa è nostra. Questa settimana non sarà meno importante delle precedenti, sarà altrettanto tesa e ancora più cruciale. Le truppe russe stanno pianificando operazioni ancora più grandi nell’est del nostro Paese“. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso sui propri canali social.