“La Nato non può entrare in guerra, noi non lavoriamo a un coinvolgimento della Nato, non lavoriamo a no-fly zone, non lavoriamo a interventi diretti dell’Alleanza atlantica perché tutti siamo d’accordo, anche il segretario generale Stoltenberg, che dobbiamo evitare una terza guerra mondiale“. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con la stampa a Maddaloni, dopo che Stoltenberg ha affermato che la Nato sta pianificando una presenza permanente di truppe al confine orientale dell’Alleanza. “In questo momento ai confini dell’Europa stiamo potenziando tutti gli strumenti di deterrenza che servono a scoraggiare Putin dall’avvicinarsi ai confini all’Unione europea”, ha aggiunto Di Maio