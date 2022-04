Seconda vittoria stagionale per Charles Leclerc che domina il Gran Premio d’Australia con una Ferrari velocissima e guida la gara dal primo all’ultimo giro. Leclerc chiude davanti a Sergio Perez su Red Bull e George Russell su Mercedes. Ai piedi del podio Lewis Hamilton, quarto con l’altra Mercedes. Colpo di scena al 39esimo giro, quando il campione del mondo Max Verstappen è stato costretto al ritiro per una rottura al motore della sua Red Bull mentre era secondo alle spalle di Leclerc. L’olandese, che stava inseguendo Leclerc a circa 7 secondi di distanza, per la rabbia ha gettato via il volante. Per lui è il secondo ritiro in tre gare. Male anche l’altra Ferrari di Carlos Sainz che è uscito subito di scena, dopo una qualifica incolore che lo aveva relegato al nono posto, finendo fuori pista e nella ghiaia al secondo giro.

“In Formula 1 è la prima volta in cui abbiamo controllato un po’ il vantaggio, e che macchina avevamo oggi! Sono felicissimo – ha commentato a caldo Leclerc – È stato un po’ difficile dopo la safety car, ho avuto un enorme sottosterzo ma poi sono riuscito a recuperare il passo. Bellissimo vincere qui. Siamo solo alla terza gara e quindi è difficile pensare al campionato, ma abbiamo una macchina fortissima e molto affidabile, e se continuiamo così potremo lottare per il mondiale”.

Questo l’ordine di arrivo al Gp d’Australia:

1 C. Leclerc Ferrari

2 S. Perez Red Bull + 20″

3 G. Russell Mercedes + 23″6

4 L. Hamilton Mercedes + 24″8

5 L. Norris McLaren + 42″3

6 D. Ricciardo McLaren + 46″7

7 E. Ocon (D) Alpine + 53″5

8 V. Bottas Alfa Romeo + 64″

9 P. Gasly AlphaTauri + 63″

10 A. Albon Williams + 52″5

11 L. Stroll Aston Martin + 67″3

12 G. Zhou Alfa Romeo + 70″2

13 M. Schumacher Haas + 1 giro

14 K. Magnussen Haas + 1 giro

15 Y. Tsunoda AlphaTauri + 1 giro

16 N. Latifi Williams + 1 giro

17 F. Alonso Alpine + 1 giro

18 M. Verstappen ritirato

19 S. Vettel Aston Martin ritirato

20 C. Sainz Ferrari ritirato

Questa la classifica piloti di F1 dopo il Gp d’Australia.

1 Leclerc C. Ferrari 71

2 Russell G. Mercedes 37

3 Sainz C. Ferrari 33

4 Perez S. Red Bull 30

5 Hamilton L. Mercedes 28

6 Verstappen M. Red Bull 25

7 Ocon E. Alpine 20

8 Norris L. McLaren 16

9 Magnussen K. Haas 12

10 Bottas V. Alfa Romeo Racing 12

11 Ricciardo D. McLaren 8

12 Gasly P. Alphatauri 6

13 Tsunoda Y. Alphatauri 4

14 Alonso F. Alpine 2

15 Albon A. Williams 1

16 Zhou G. Alfa Romeo Racing 1

17 Vettel S. Aston Martin 0

18 Hulkenberg N. Aston Martin 0

19 Latifi N. Williams 0

20 Stroll L. Aston Martin 0

21 Schumacher M. Haas 0