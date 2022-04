“La situazione a Borodyanka è molto peggio che a Bucha. Ancora più vittime, causate dagli occupanti russi. E cosa succederà quando il mondo saprà tutta la verità su ciò che l’esercito russo ha fatto a Mariupol? Lì, in quasi tutte le strade, si è ripetuto quello che il mondo ha visto a Bucha e in altre città della regione di Kiev dopo il ritiro delle truppe russe. La stessa crudeltà. Gli stessi terribili crimini”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio alla vigilia dell’incontro con Ursula von der Leyen.