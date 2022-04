Nella città industriale di Severodonetsk, nell’Ucraina orientale, gli attacchi sono all’ordine del giorno, così come nella vicina Lysychansk dove le famiglie vivono ancora in un vecchio rifugio antiaereo. “Manca il gas, l’acqua e il riscaldamento. Siamo riusciti a far funzionare l’elettricità”, dice una persona che si occupa dell’organizzazione.