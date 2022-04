“Se c’è qualcuno che sta tentando di far cadere il Governo Draghi va cercato a destra, e non nel campo dei progressisti”. “In queste ore c’è un tentativo, secondo me pericoloso, sbagliato nei tempi, nei toni e nei contenuti, di creare propagandisticamente una messa in scena sul fatto che ci sia un fantomatico partito che vuole aumentare le tasse sulla casa, e ci sono dei Robin Hood che, invece, riescono a evitare questo”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico Enrico Letta, ospite di Sky Tg24 Live In Bari