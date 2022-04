Chernihiv, a soli 50 chilometri dal confine dell’Ucraina con la Bielorussia, è stata rapidamente accerchiata nei primi giorni dell’invasione. Le forze russe non hanno mai preso la città, che però è stata bombardata con artiglieria e attacchi aerei per più di un mese. L’esercito russo si è ritirato negli ultimi giorni, dopo che Mosca ha annunciato che si sarebbe riorganizzata per concentrarsi su un’offensiva nell’Ucraina orientale. I segni dell’assedio sono ovunque, dai disegni fatti dai bambini nascosti nel seminterrato dell’ospedale allo stadio di calcio distrutto e al campo fangoso dove croci di legno e ghirlande floreali ricordano le vittime dei bombardamenti.