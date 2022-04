“Dico al governo e al mio partito, il Pd, di darsi una svegliata sul tema della cannabis. Enrico Letta dovrebbe avere più coraggio sulla legalizzazione”. Lo dice il consigliere comunale dem di Milano, Daniele Nahum, che questa mattina ha fumato della marijuana di fronte a palazzo Marino per chiedere l’approvazione della legge che consente la coltivazione di cannabis per uso personale. “Nelle carceri italiane ci sono 16mila persone in carcere per reati legati alla cannabis e la criminalità organizzata ha un giro d’affari di 7 miliardi di euro – ha raccontato il consigliere – sono qui contro il proibizionismo che riempie le galere e aiuta le mafie”.