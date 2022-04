Un’auto si è schiantata contro il cancello dell’ambasciata russa a Bucarest (Romania) prendendo fuoco. Il conducente è morto secondo quanto dichiarato dalla polizia della capitale romena. Il fatto, stando all’Associated press, è avvenuto questa mattina intorno alla 6. Il veicolo si è schiantato contro il cancello, ma non è entrato nel complesso dell’ambasciata. Un video comparso sui social mostra la macchina avvolta dalle fiamme, mentre il personale di sicurezza accorre nell’area. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio. Al momento non ci sono ulteriori informazioni. L’incidente può essere definito “un attacco terroristico”: lo sostiene l’ambasciatore russo in Romania, secondo quanto riferisce la Tass. Non si hanno ulteriori dettagli.