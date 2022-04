Un gruppo di malviventi ha tentato di rapinare una filiale della Unicredit ad Afragola nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Il piano terra dell’edificio in Corso De Nicola è stato sventrato da una ruspa. La polizia scientifica è giunta sul posto per effettuare i rilievi del caso. Non è stato possibile al momento ottenere ulteriori informazioni sull’accaduto.