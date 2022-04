“Io non entro dentro la politica, però io vorrei che le persone che hanno ancora dubbi vengano a Mariupol o a Bucha così capiscono di persona quello che sta succedendo”. È l’invito fatto da Andrij Shevchenko a tutti coloro che sono scettici riguardo al conflitto in corso in Ucraina o giustificazionisti nei confronti di Putin. Intervenuto a L’Aria che Tira su La7 l’ex attaccante ha sottolineato il desiderio di pace degli ucraini, evidenziando che “da quando l’Ucraina ha ottenuto l’indipendenza” abbiamo provato “a costruire il nostro futuro e di far parte della famiglia europea”. “Per questo oggi nel Paese si sta combattendo, perché noi vogliamo essere persone libere e far parte della comunità europea“, ha proseguito, dicendo che la guerra va fermata con le forze di tutto, anche con sanzioni più forti.