Viaggiavano in mare da molti giorni, poi il naufragio in acque internazionali. Del centinaio di migranti partiti dalla Libia sono sopravvissuti in quattro, salvati dalla petroliera commerciale Alegria 1. Ma adesso rischiano di essere respinti in Libia, “dove quasi certamente dovranno affrontare detenzioni, abusi e maltrattamenti“, denuncia Medici Senza Frontiere. Dall’ong arriva l’appello ai centri di coordinamento di Roma e Malta perché assumano “il coordinamento dell’operazione e assegnino un luogo sicuro per i sopravvissuti prima che sia troppo tardi”.

Il barcone era partito dalle coste libiche da diversi giorni, sovraffollato con una novantina di passeggeri. Sarebbero stati proprio i sopravvissuti, gli unici quattro, a raccontare il viaggio e la tragedia a chi li ha raccolti tra le onde, la cargo panamense Alegria 1. Nei giorni scorsi proprio Alarm Phone aveva lanciato un sos per un’imbarcazione con circa novanta persone a bordo, le cui ricerche, però, erano state vane. Poi, all’alba di ieri, il salvataggio dei pochi sopravvissuti. Ma la petroliera si starebbe ora dirigendo verso la Libia, “ignorando non solo le nostre offerte di assistenza medica, ma anche l’invito a non riportare queste persone in Libia, dove la loro sicurezza è in pericolo”, denuncia Msf, che chiede a “Frontex e le altre agenzie dell’Ue presenti nell’area rivelino i dettagli di questo tragico evento”.

“Un altro naufragio nel Mediterraneo centrale, ancora una volta di dimensioni catastrofiche. Sono solo 4 i superstiti di una barca con circa 100 persone a bordo partito giorni fa dalla Libia. Enorme dolore, enorme rabbia”, ha twittato la ong Sea Watch. Nel 2021 sono state 1.581 le persone morte in mare lungo la rotta del Mediterraneo Centrale, e già nei primi mesi di quest’anno si contano centinaia di persone tra morti e dispersi, 70 i decessi nelle prime due settimane di marzo secondo l’OIM Italia, l’organizzazione mondiale dei migranti. Se le cifre di questo naufragio fossero confermate, si tratterebbe della più grave tragedia del 2022. “I quattro superstiti ora rischiano di essere respinti illegalmente in Libia – twitta Mediterranea – Alegria 1 deve condurli al porto sicuro più vicino e al più presto”.