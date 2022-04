Jen Psaki, la portavoce del presidente Usa Joe Biden, lascerà l’incarico nelle prossime settimane per approdare alla tv progressista Msnbc. Lo riportano i media statunitensi. Psaki, 43 anni, dovrebbe restare in carica almeno sino alla cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca, in programma il prossimo 30 aprile. Varie emittenti hanno espresso il loro interesse per ingaggiarla, ma la trattativa è stata chiusa con Msnbc, per cui Psaki dovrebbe apparire in alcuni show e condurre un proprio programma sulla piattaforma streaming Nbc Peacock.

Negli anni precedenti all’incarico alla Casa Bianca, Psaki era stata commentatrice politica per la Cnn e prima ancora aveva lavorato nell’amministrazione Obama come direttrice della comunicazione e portavoce del dipartimento di Stato (l’equivalente del nostro ministero degli Esteri). Con il passaggio a Msnbc sarebbe il secondo alto dirigente delle comunicazioni della Casa Bianca a essere assunto dal network, dopo Symone Sanders, ex portavoce della vicepresidente Kamala Harris.