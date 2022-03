Il senatore Vito Petrocelli rischia l’espulsione dal Movimento 5 stelle. Sarà sanzionato il presidente della commissione Esteri che oggi a Palazzo Madama si è espresso in dissenso con la linea del gruppo e contro la maggioranza. “La decisione di Petrocelli“, ha annunciato la capogruppo Mariolina Castellone, “di votare contro il decreto Ucraina determinerà l’applicazione di una sanzione come previsto dal regolamento del Gruppo del Movimento Senato”. Nei giorni scorsi il M5s aveva specificato che esistono vari livelli di sanzione, ma il voto contro la fiducia finora aveva comportato l’espulsione.

Tra i senatori del M5s assenti ingiustificati al voto di fiducia sul Dl Ucraina c’è anche Gianluca Ferrara oltre al presidente della Commissione Bilancio, Daniele Pesco e al senatore Alberto Airola. Tra gli assenti anche Mauro Coltorti il quale, tuttavia, risultava formalmente in missione o in congedo. Tutti questi senatori, Vito Petrocelli che oggi ha votato no al decreto, avevano manifestato il loro disagio già in occasione delle comunicazioni di Draghi sul conflitto in Ucraina. In questo gruppo erano stato indicati anche Valerio Iunio Romano, che oggi ha votato a favore del decreto e, come lui, Marco Croatti anche lui favorevole alla fiducia.