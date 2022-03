Un grosso incidente si è verificato il 28 marzo su una interstatale della Pennsylvania, negli Stati Uniti, senza registrare vittime. Neve e nebbia hanno innescato un maxi tamponamento a catena che ha coinvolto tra i 50 e i 60 veicoli, tra camion e automobili. Una grossa colonna di fumo si è levata dalla strada e i soccorsi sono a lavoro per liberare la strada. “Siamo stati colpiti da un lato, sbattuti e spinti da più parti finché non siamo finiti in un fosso e siamo stati colpiti di nuovo”, ha raccontato un guidatore coinvolto.