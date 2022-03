Il comandante delle truppe cecene a Mariupol, Ruslan Geremeyev, vicino al leader ceceno Kadyrov, è stato gravemente ferito nella città assediata dai russi. È quanto riporta su Telegram la brigata Azov, secondo quanto riferisce Ukrinform. “A Mariupol, dopo un assalto senza successo a una casa vuota incendiata, Ruslan Geremeyev è stato gravemente ferito”, si legge nel post.

Geremeyev è sospettato di essere tra i responsabili dell’omicidio di Boris Nemtsov, l’ex vicepremier di Boris Eltsin e oppositore di Vladimir Putin, assassinato nel 2015 a Mosca. Un video diffuso dal leader ceceno Ramzan Kadyrov lo aveva mostrato circondato da miliziani che celebrano le sue parole sparando con i fucili in aria. Nel corso della giornata, Kadyrov si è espresso in merito ai negoziati, respingendo le ipotesi di una descalation: “Dobbiamo completare ciò che abbiamo iniziato, non fermarci. Dobbiamo prendere Kiev”.

Nelle immagini, diffuse dal canale Telegram Opersvodki, si vede il leader della Repubblica Cecena, Ramzan Kadyrov far visita in ospedale a Geremeyev.