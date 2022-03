L’arbitro internazionale, Ovidiu Hategan, è stato operato con urgenza dopo esser stato colpito da un infarto nello scorso fine settimana. A riportare la notizia è stato il quotidiano Gazeta Sporturilor, che ha specificato che l’arbitro è stato colto dal malore, segnalato da alcuni dolori al petto mentre si stava allenando. Giovedì scorso Hategan, cittadino romeno, è stato il quarto uomo in campo per la semifinale degli spareggi della Coppa del Mondo 2022, disputata tra il Galles e l’Austria.

Nell’intervento a cui è stato sottoposto, all’arbitro è stato messo uno stent coronarico, ovvero un dispositivo con la forma di un tubo che viene installato nelle arterie coronarie per mantenerle aperte durante il trattamento delle malattie cardiache. Sembra che le condizioni di salute del direttore di gara al momento siano stabili: nonostante questo, rimarrà in osservazione per alcuni giorni nell’ospedale di Timisoara, in Romania, dove è stato portato quando si è sentito male.