“La mia valutazione è che vi sia stato un attentato ai diritti civili dei cittadini italiani in ragione di una sleale collaborazione tra istituzioni dello Stato: Regione, governo e con una responsabilità dei massimi vertici dell’Oms che hanno ritenuto che il loro parere tecnico avrebbe avuto delle conseguenze politiche complicante, essendo Regione di un colore e governo di un altro, astenendosi quindi dal dare un parere”. Lo ha detto Michele Usuelli, consigliere Regionale di +Europa, al termine dei lavori della commissione d’inchiesta Covid in Regione Lombardia. Usuelli, inoltre, ha chiesto che i verbali (secretati) dei politici auditi in commissione vengano resi pubblici.