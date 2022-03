“Avete applicato delle sanzioni. Vi siamo grati. Ma sono arrivate tardi, perché se fossero arrivate in tempo, la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina. Nessuno lo sa con certezza, ma poteva essere una possibilità. Avete bloccato il Nord stream 2. Vi siamo grati. Ma è arrivato anche questo un po’ in ritardo, perché se fosse arrivato in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Le truppe russe – continua Zelensky – stanno usando bombe al fosforo sulle nostre città. Le donne vengono violentate, le case vengono saccheggiate. Distruggono le chiese, tutte. Anche le chiese ortodosse russe”.