Il vice capo della polizia ucraina, il generale Vyacheslav Abroskin, si è offerto come ostaggio alle forze di invasione russe in cambio dell’evacuazione dei bambini e dei minori da Mariupol. Lo riferisce su Twitter Nexta tv e lo si legge sull’account Facebook dello stesso Abroskin: “Faccio appello agli occupanti russi – datemi l’opportunità di far uscire i bambini da Mariupol, mi offro al loro posto. Vi chiedo di farmi entrare in città per radunarli e organizzare la loro partenza, ho bisogno di tre giorni: poi mi consegnerò”, scrive il generale.