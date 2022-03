Quattro persone sono state rinvenute morte stamane nel centro di Montreux, città svizzera sulle rive del lago Lemano. Una quinta persona è stata ricoverata in gravi condizioni. Stando a un portavoce della polizia citato dall’agenzia di stampa Keystone-ATS, si sarebbero gettate nel vuoto da un appartamento, nei pressi del casinò, nel centro cittadino, per motivi ancora da stabilire. Ad avvertire gli agenti sono stati dei passanti. Secondo alcuni giornali locali i 5 erano tutti senza scarpe. Sul luogo del dramma sono state allestite delle tendine per celare i corpi senza vita. Un’inchiesta è stata aperta.

Nella foto in alto: una via del centro di Montreux

***

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).