Nuova manifestazione di protesta contro l’invasione a Kherson dove la popolazione è tornata in piazza ed è stata attaccata, come si vede nel video, dalle forze russe che hanno tentato di disperderla con il lancio di gas lacrimogeni. Appena il fumo dei lacrimogeni si è diradato alcuni residenti sono tornati in piazza.

Secondo il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, “300mila cittadini di Kherson affrontano una catastrofe umanitaria a causa del blocco dell’esercito russo. Il cibo e le forniture mediche sono quasi finite, eppure la Russia si rifiuta di aprire corridoi umanitari per evacuare i civili. Le tattiche barbariche della Russia devono essere fermate prima che sia troppo tardi!”.