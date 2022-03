L’Europa chiuda i suoi porti alle navi russe. A lanciare l’appello è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio alla nazione rivolto anche agli europei, e i tedeschi in particolare. “È necessario chiudere tutti i porti europei, impedire che distribuiscano i loro prodotti, abbandonare le fonti energetiche russe”, ha affermato Zelnsky. “Tedeschi, voi avete il potere. L’Europa è più forte di qualche missile o tank, Senza il vostro commercio, senza le vostre imprese o banche non c’è denaro in Russia per proseguire con questa guerra – ha affermato – Nessuno ha il diritto di difendere l’Europa. Non appoggiate la macchina di guerra russa, non date un soldo agli occupanti, chiudete i vostri porti“.