Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato stanotte che l’assedio di Mariupol passerà alla storia per quelli che definisce crimini di guerra da parte dell’esercito russo. “Fare questo a una città pacifica, quello che hanno fatto gli occupanti, è un terrore che sarà ricordato per i secoli a venire”, ha detto all’inizio del suo discorso video notturno alla nazione. Zelenskyy ha detto agli ucraini che i negoziati in corso con la Russia “non sono semplici o piacevoli, ma sono necessari“. Ha aggiunto di aver discusso sabato del corso dei colloqui con il presidente francese Emmanuel Macron. “L’Ucraina ha sempre cercato una soluzione pacifica. Inoltre, ora siamo interessati alla pace”