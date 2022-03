“Ho trovato una sintonia molto forte con quello che ha detto Conte. Mi sento di percepire una unità di intenti” . Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo dopo Giuseppe Conte all’evento Visione Comune, organizzato a Roma da Elly Schlein (RIVEDI QUI LA DIRETTA). Poco prima il presidente del Movimento 5 stelle aveva parlato del salario minimo, definendola quella per ottenerlo una “battaglia nevralgica”. “Il sotto soglia salariale va toccare categorie le più vulnerabili, giovani e donne. Il problema in Italia è anche più sentito” Conte ha assicurato anche il M5 continuerà a portare avanti anche la battaglia per il ddl Zan e la legge contro l’omotransfobia. “E poi per la transizione ecologica, per lo sviluppo sostenibile. Se questo è il campo vi assicuro che il M5s sarà presente con tante idee e progetti. Dobbiamo essere dei visionari, con una prospettiva che dobbiamo coltivare sulla base di una chiarezza di idee e progettuale. Diamoci appuntamento nelle strade e nelle piazze, ci troveremo lì. Il M5s vi aspetta con fiducia, nella convinzione che lavorando insieme si può moltiplicare l’efficacia dell’azione politica”