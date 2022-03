Sono 74.024 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars Cov 2 (76.250 ieri) e 85 i morti (165 ieri) che portano a 157.692 il totale delle vittime per Covid da inizio pandemia. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute sulla situazione del contagio. Sono 478.051 tamponi, tra molecolari e antigenici, processati con un tasso di positività stabile al 15,5%.

Sono 1.147.519 le persone attualmente positive al Covid, con un aumento di 27.298 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.800.179 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.692. I dimessi e i guariti sono 12.494.968, con un incremento di 48.385 rispetto a ieri. Da lunedì a sabato rispetto alla scorsa settimana si registrano meno morti e meno guariti ma più infezioni. Decessi: 824 vs 895, guariti: 278.133 vs 326.840, nuovi positivi: 416.925 vs 291.939 + Ingressi in terapia intensiva: 268 vs 251, tamponi: 2.781.419 vs 2.450.185, incidenza dei test molecolari: 13,3% vs 10,4% e infine ricoveri: +79 vs -594.

“Nel corso dell’ultima settimana si è registrato un aumento del numero dei casi segnalati, ma il numero delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva continua a diminuire. In diminuzione anche il numero settimanale di decessi” si legge nell’analisi dell’andamento del Covid in Italia contenuta nel Report esteso dell’Istituto superiore di sanità, che integra il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.

In particolare, rileva l’Iss, nell’ultima settimana il tasso di incidenza a 7 giorni risulta compreso fra 250 e 1.000 casi per 100.000 abitanti in tutte le fasce d’età. Il tasso di incidenza a 7 giorni dei ricoveri risulta in diminuzione in tutte le fasce di età ad esclusione della fascia 0-9, 20-29 e 30-39 anni. Stabile, dice l’Iss, la percentuale di casi segnalati con stato clinico iniziale asintomatico, pari circa al 69%. Infine stabile, rispetto alla precedente settimana, anche la percentuale di casi tra gli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione (2,6%).