“Matteo Salvini? E’ il leader politico più sincero”. E’ la frase pronunciata da Silvio Berlusconi davanti al leader della Lega. Una sorta di incoronazione avvenuta nel momento più inaspettato, davanti alla grande torta preparata per la celebrazione della relazione con Marta Fascina. Una incoronazione che deve avere persino preso persino in contropiede il leghista che al complimento ha risposto con un “Forza Milan”. Il tutto davanti ai telefoni cellulari degli invitati, intenti ad immortalare le scene del “non matrimonio” di Silvio Berlusconi, altrimenti precluso ai cronisti.

A raccontare l’accaduto, a dire il vero, aveva già provveduto Vittorio Sgarbi con una cronaca a onor del vero abbastanza dettagliata: “Tolta la sua famiglia e gli amici della sua cerchia più ristretta – ha raccontato Sgarbi all’Adnkronos – gli unici ospiti eravamo io, Matteo Salvini e Gigi D’Alessio, che ha cantato quattro canzoni in napoletano, tra cui Malafemmena e ‘O Sarracino. E’ stato molto divertente”.

Da Berlusconi, ha raccontato Sgarbi, non c’è stato “alcun riferimento all’attualità politica né italiana né straniera”. “Tolti quelli della sua corte, le persone esterne saranno state una decina”. Il critico d’arte ha racconta poi dell’elogio rivolto da Berlusconi a Salvini nel corso del ricevimento: “Salvini è stato definito da lui il politico più coerente, la persona più trasparente nei rapporti politici. Berlusconi ne ha elogiato l’onestà, ma non nel senso in cui la intende Di Pietro: mi riferisco alla chiarezza. Berlusconi ha detto che Salvini è il più trasparente e affidabile dei politici italiani”.