È arrivato il momento di concedersi quella fuga che avete sempre desiderato per staccare da tutto e da tutti e ritrovare il proprio io. Grazie al Wellness di Francorosso potrete vivere un’esperienza unica che risponde alle vostre esigenze, con soggiorni in strutture eccellenti in simbiosi con i loro territori. Le terme non sono solo un’occasione per coccolarsi e rilassarsi ma anche per scoprire le incantevoli località italiane che le ospitano, un turismo del benessere che racconta il meglio di una terra generosa. Il caldo abbraccio delle acque termali e dell’ospitalità, un “ben essere” a tutto tondo, una carezza per il corpo e lo spirito, con tanti benefici per la bellezza ma soprattutto per la salute. La scienza conferma che la balneoterapia è un valido e piacevole aiuto per prevenire o curare alcune patologie, tanto da convenzionare alcune strutture termali con il Sistema Sanitario Nazionale. La natura vulcanica del sottosuolo si rivela nel più gentile dei modi con acque benefiche e curative, tutte con caratteristiche differenti a seconda della località: per la cura della pelle, i dermatologi raccomandano le fonti che contengono solfato, bicarbonato, calcio e magnesio, per i disturbi vascolari si consigliano le acque carboniche e sulfuree. Quelle ricche di cloruro, sodio e magnesio sono un toccasana per riequilibrare l’intestino, quelle sulfuree e salsobromoiodiche per artriti, reumatismi e per rilassare il sistema muscolare, soprattutto con l’azione combinata dei fanghi, un rimedio efficace per alleviare il dolore e distendere la parte interessata.

Le terme italiane, salute, benessere e cultura

L’Italia è nota in tutto il mondo per i centri termali, fiori all’occhiello di un turismo di qualità perfettamente integrato nel territorio. Tutte le fonti hanno diverse peculiarità, in grado di rispondere ad ogni genere di esigenza sanitaria o trattamento specifico di bellezza. Immancabili la qualità e l’esclusività del servizio Francorosso, incipit di un soggiorno all’insegna del benessere, basta solo scegliere dove andare. Il Veneto è noto per le acque di Abano Terme e Montegrotto Terme, storicamente note come le “Terme di Venezia”, conosciute da secoli in tutta Europa, a testimoniarlo Stendhal: “È alle acque che si spiega tutta la “felicità” del carattere veneto”. Se del brio locale non esiste prova scientifica, la chimica attesta le proprietà di queste fonti come uniche al mondo, per la ricchezza e perfetta combinazione di sali minerali quali sodio, potassio, magnesio, iodio, bromo e silicio, fondamentali per la produzione delle particolari microflore con cui vengono lavorati i famosi fanghi, utili per trattamenti curativi ed estetici, dall’azione rilassante e detossinante. Beauty Spa a cinque stelle anche nel cuore delle Dolomiti, patrimonio Unesco, meta ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del benessere e della natura, oppure affacciate sullo splendido lago di Garda.

Natura e rituali accomunano le strutture della Lombardia, basti pensare alle Terme di Sirmione, situate sullo stesso blu lacustre e ricchissime di zolfo, e Boario Terme, incastonate nella splendida cornice della Val Camonica e note per un detto: “Acque di Boario fegato centenario”. Paesaggi montani idilliaci anche in Trentino-Alto Adige, dove si trovano le Terme di Merano, tanto amate dall’Imperatrice Sissi, caratterizzate dalla presenza del radon nell’acqua, a prova delle ottime proprietà terapeutiche. Soggiorni da favola anche in Emilia-Romagna, dove si trova la famosissima Salsomaggiore, terme da vivere e guardare: la città emiliana è una perla dello stile liberty con architetture ad ali di farfalla, parchi urbani e piazze oniriche, il paradiso del benessere e della Belle Époque.

Anche il centro Italia vanta delle località incantevoli dove sgorgano delle fonti benefiche, basti pensare alla Toscana, alle eleganti Terme di Montecatini dove sorge lo stabilimento storico di Tettuccio, patrimonio Unesco, e le benefiche acque di Saturnia, l’oasi dove trovare pace e benessere grazie alla presenza del Plancton, microorganismi alleati della bellezza che rilassano il corpo e detossinano la pelle, semplicemente respirando. Relax assicurato anche negli stabilimenti di Fiuggi, nel cuore della Ciociaria, a pochi chilometri da Roma. Questo complesso laziale è uno dei più grandi ed antichi d’Italia, ideale per una boccata d’aria pura e un bicchiere d’acqua della salute: qui si svolge la terapia idropinica con Acqua Fiuggi, accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale, ottima per il benessere del fegato.

Oltre le solite proposte

Un weekend o più giorni alle terme è l’ideale per rilassarsi, basta solo immaginare il caldo abbraccio delle acque per entrare nel mood del benessere. Le numerose proposte Wellness Francorosso renderanno il vostro soggiorno indimenticabile, basta solo assecondare le proprie voglie ed esigenze. Oltre ai consueti bagni è possibile provare la fangoterapia con varie tipologie di massaggio, che sia un trattamento estetico o curativo, la talassoterapia, per l’assimilazione degli oligoelementi e dei sali presenti nell’acqua marina che favoriscono l’equilibrio dell’organismo, stimolante e rivitalizzante. Impossibile non lasciarsi tentare dai rimedi ayurvedici, la tradizionale medicina indiana a base di erbe e sostanze naturali per massaggi profumati e rinvigorenti. Un soggiorno alle terme è la quintessenza del “ben essere”, del corpo e dello spirito.