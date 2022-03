La casa farmaceutica Moderna ha chiesto giovedì alla Food and Drug Administration, l’ente regolatore in usa per i farmaci, di autorizzare una quarta dose del suo vaccino anti Covid come dose di richiamo per tutti gli adulti. La richiesta è quindi più ampia rispetto a quella avanzata da Pfizer all’inizio della settimana di approvare un’iniezione di richiamo per tutti gli anziani. In una nota la società ha affermato che la sua richiesta di approvazione per tutti gli adulti è stata presentata “per fornire flessibilità” ai Centers for Disease Control and Prevention e ai fornitori di servizi medici per determinare “l’uso appropriato” di una seconda dose di richiamo del composto a Rna messaggero “compreso per quelli a più alto rischio di Covid 19 a causa dell’età o di comorbidità”.

I funzionari sanitari statunitensi attualmente raccomandano una serie primaria di due dosi del vaccino Moderna e una dose di richiamo mesi dopo. Moderna ha affermato che la sua richiesta di una dose aggiuntiva si basava su “dati recentemente pubblicati generati negli Stati Uniti e in Israele in seguito all’emergere di Omicron”. Martedì, Pfizer e il suo partner BioNTech hanno chiesto alle autorità di regolamentazione statunitensi di autorizzare un’ulteriore dose di richiamo del loro vaccino COVID-19 per gli anziani, affermando che i dati provenienti da Israele suggeriscono che gli anziani ne trarrebbero beneficio.