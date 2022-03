“Riduciamo di 25 centesimi al litro il costo del carburante fino a fine aprile”. Ad annunciarlo in conferenza stampa, dopo il Consiglio dei ministri che ha affrontato gli effetti della crisi in Ucraina, è stato Mario Draghi. Un tempo troppo limitato? “Vogliamo vedere come si muove il mercato nelle prossime settimane”, ha risposto il presidente del Consiglio, al quale ha fatto eco il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani: “Le fluttuazione del mercato del petrolio sono così importanti che impegnarsi troppo a lungo potrebbe persino diventare controproducente“.