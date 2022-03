Si è presentato come Denys Šmihal’, il premier dell’Ucraina, e invece al telefono con il ministro della Difesa del Regno Unito Ben Wallace c’era un impostore. A denunciarlo lo stesso esponente del governo Johnson, su Twitter. “Un impostore che diceva di essere il primo ministro ucraino ha cercato di parlarmi – ha scritto – Mi ha posto una serie di domande fuorvianti, mi sono insospettito e ho terminato la conversazione”. E il mirino della polemica di Londra finisce su Mosca. “Nessuna disinformazione russa, nessun sporco trucco possono distrarci dagli abusi dei diritti umani dei russi e l’invasione illegale dell’Ucraina”. E’ stato, dice Wallace, “un tentativo disperato“. Il ministro ha ordinato un’indagine urgente sull’accaduto, in particolare su come l’impostore sia riuscito a ottenere il suo numero di telefono.