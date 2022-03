Il mercato Barabashovo di Kharkiv, il più grande dell’est dell’Ucraina e il 14esimo più grande al mondo secondo il sito della città, è in fiamme “dopo i bombardamenti russi”. A dirlo via Telegram è Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino. L’ex membro del Parlamento ha pubblicato, sempre via social, il video della città avvolta dal fumo.

video Anton Gerashenko/Ansa