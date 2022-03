La giornalista ucraina Olga Tokariuk ha condiviso in un tweet il post dell’attivista ucraina Yana Suporovska che, nel mezzo dell’invasione russa, inquadra alcuni lavoratori municipali impegnati a piantare fiori a Kiev, come avviene ogni anno nell’attesa della primavera, nonostante negli ultimi giorni anche la capitale sia stata colpita dai bombardamenti russi: solo questa notte ci sono state almeno tre deflagrazioni che hanno interessato anche un palazzo residenziale di 10 piani. Si parla di almeno due vittime.

“Sai perché siamo incredibili?”, twitta l’attivista, “a Kiev, nonostante tutto, l’agricoltura verde si prepara a piantare fiori nelle aiuole. Nel giorno della nostra Vittoria saremo molto belli”. Tokariuk, che è stata collaboratrice di Rai News 24, Radio 3, Ansa e Internazionale, ha scritto che le foto condivise sono “ancora un altro segno dell’incredibile resilienza degli ucraini. Kiev sarà verde e l’Ucraina vincerà“.

Despite the war and the bombing of Kyiv, municipal workers there get ready to plant flowers across the city, as they do every spring. Yet another sign of Ukrainians' incredible resilience.

Kyiv will be green ???? and Ukraine will win ???????? https://t.co/spqTZhFOQd

