Grave incidente che ha visto un autobus con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini, rifugiati, ribaltarsi questa mattina intorno alle 6.00: una giovane donna ha perso la vita nell’incidente, rimanendo incastrata tra le lamiere. Nessuno degli altri passeggeri sarebbe rimasto gravemente ferito.

A dare questo bilancio – ancora provvisorio – sono state squadre di vigili del fuoco, che sono intervenute sul campo e hanno estratto il corpo della vittima, rimasto incastrato sotto il veicolo: nel corso delle operazioni di recupero è stato accertato che 21 dei passeggeri sono rimasti illesi e non hanno avuto bisogno dell’intervento dei soccorsi sanitari. Il veicolo aveva targa ucraina ed era diretto a Pescara: stava percorrendo l’autostrada all’altezza di Cesena, e l’incidente è infatti avvenuto sulla A14, al km 101. Le cause del ribaltamento dell’autobus restano ancora da accertare.

I pullman partiti dall’Ucraina erano due. Degli altri passeggeri, alcuni sono stati portati in ospedale per accertamenti, altri si sono fatti venire a prendere da conoscenti sul luogo dell’incidente, in 15 sono stati portati invece nella caserma della polizia stradale di Forlì, per ricevere assistenza nell’attesa di riprendere il viaggio per l’Abruzzo.