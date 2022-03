Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky si collegherà domani, sabato 12, alla manifestazione per la pace in programma a Firenze in piazza Santa Croce, dove sarà allestito un maxi schermo 6 metri. E’ previsto anche un collegamento con il sindaco di Kiev Vitalij Klyčko. Attese migliaia di persone alla manifestazione organizzata dal sindaco Dario Nardella che ha lanciato l’idea con l’associazione dei sindaci europei Eurocities di cui è presidente. L’iniziativa unitaria (“Cities stand with Ukraine: A shared moment of solidarity”) chiede l’immediata cessazione delle ostilità in Ucraina e l’inizio di una fase di negoziati per raggiungere un accordo di pace. “L’evento – spiega Nardella – vuole essere una dimostrazione di solidarietà e vicinanza che superi le logiche nazionali, ma che unisca tutte le città europee per un unico e grande messaggio di pace”. Eurocities raggruppa più di 200 città europee di almeno 250mila abitanti. “E’ la prima volta che dall’inizio della guerra tante città dei vari paesi europei manifestano per lo stesso obiettivo e con gli stessi messaggi – ha concluso Nardella – Ringrazio tutti i leader politici, sindacali, le associazioni e gli enti che hanno aderito alla manifestazione e che saranno presenti in piazza Santa Croce. Spero con tutto il cuore di vedere una piazza piena e unita”.