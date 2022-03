Nel 2003 furono al centro della fake news fabbricata da Stati Uniti e Gran Bretagna che portò all’invasione dell’Iraq di Saddam Hussein, nel 2013 provocarono il superamento della ‘linea rossa’ tracciata da Obama che, in Siria, decise di non intervenire militarmente solo grazie al tavolo negoziale che si aprì poco dopo. Oggi, le armi chimiche tornano a minacciare la sicurezza internazionale e rischiano di diventare di nuovo il casus belli di una guerra che, questa volta, coinvolgerebbe le principali potenze militari mondiali: Russia e blocco Nato.

A puntare il dito questa volta contro Mosca sono stati, di nuovo, Washington e Londra. La ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, e successivamente il primo ministro Boris Johnson hanno confermato la posizione diplomatica spregiudicata del Regno nei confronti del Cremlino, illustrando in un’intervista a Sky News un possibile scenario di attacco chimico o batteriologico da parte di Vladimir Putin: “Cominciano col dire che armi chimiche sono state immagazzinate dai loro nemici o dagli americani. E quindi quando sono loro ad usarle, come temo che possano fare, hanno in serbo una sorta di maskirovka, una storia falsa”, ha detto il capo del governo. Gli ha risposto a stretto giro il ministro degli esteri russo, Serghej Lavrov, secondo cui il Pentagono ha utilizzato negli anni scorsi il territorio ucraino per sviluppare agenti patogeni che potrebbero essere utilizzati per creare armi biologiche. Tanto che la Russia ha chiesto che venga convocata una riunione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu in relazione alle attività dei presunti laboratori gestiti dagli Usa in Ucraina.

La Cia valuta “seriamente” la possibilità che la Russia ricorra alle armi chimiche nel conflitto in Ucraina, ha inoltre dichiarato il direttore dell’agenzia, William Burns, nel corso di un’audizione davanti alla commissione Intelligence del Senato Usa. Il ricorso alle armi chimiche, ha aggiunto, potrebbe essere giustificato da Mosca attraverso un’operazione orchestrata. “Questa è una cosa che, come tutti voi sapete bene, fa parte del comportamento della Russia. Hanno usato queste armi contro i loro stessi cittadini. Ne hanno almeno incoraggiato l’uso in Siria e altrove. Quindi, è una cosa che prendiamo molto sul serio”.

In nottata, poi, era arrivata anche la risposta del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha respinto le accuse di Mosca: “Sono il presidente di un Paese degno, di una nazione degna. E padre di due bambini. E nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa”, ha affermato aggiungendo poi che le accuse di Mosca “mi preoccupano molto perché se vuoi conoscere i piani della Russia guarda di cosa la Russia accusa gli altri”.