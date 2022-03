“Aspettiamo questo voto e poi programmeremo” un’altra consultazione, in modo che “anche io mi sottoporrò a un bagno di partecipazione democratica”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, a margine di un evento dell’Anci nella sede di Treccani a Roma. “Gli iscritti potranno esprimersi sulla mia persona come presidente se mi vorranno ancora”, ha aggiunto Conte in merito al voto sullo statuto degli iscritti in corso oggi e domani.