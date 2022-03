“Adesso la situazione in città è sotto controllo. Siamo responsabili, ovviamente, anche della gestione, e l’acqua, l’elettricità, le varie utenze sono disponibili. I vari servizi della città lavorano molto bene, però, ahimè, in questo momento abbiamo la guerra a 10 chilometri dal centro della città, ed abbiamo dei soldati russi che stanno cercando di farsi strada all’interno dei quartieri: sono due settimane che girano, letteralmente, attorno a Kiev, stanno tentando di fare pressione sui civili, sui cittadini, cercando di avvicinarsi ancora di più al centro della città”. Così a Sky Tg24 Vitali Klitschko, sindaco di Kiev. Moltissime persone, ha spiegato il primo cittadino, in questi giorni hanno vissuto sottoterra “nei rifugi” e migliaia e migliaia “nelle metropolitane”. Le persone, dice, “sono arrabbiate, stanche, nervose e preoccupate” ma, nonostante questo, “siamo pronti a difendere la nostra capitale. “Quello che vogliamo fare è proteggere i nostri cari, le nostre famiglie, le nostre case, siamo pronti a combattere e, soprattutto, a difendere questa nostra grande città e la nostra patria”, conclude.

Sky TG24 ha scelto fra ieri e oggi di andare in onda con un edizione del tg in diretta da Leopoli. Jacopo Arbarello ha condotto dalla città ucraina le edizioni del tg alle 15.00 di ieri e oggi alle 14.30 e quella delle 20.30 di questa sera. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis è in onda dall’inizio del conflitto in modalità monografica avendo cambiato tutto il palinsesto.