La Svezia non intende entrare nella Nato. Il motivo? Il rischio di destabilizzare l’Europa, con le possibili reazioni della Russia. “Se la Svezia decidesse in questo momento di presentare la richiesta alla Nato, si destabilizzerebbe ulteriormente questa parte dell’Europa”, ha dichiarato in conferenza stampa la premier socialdemocratica Magdalena Andersson, dopo un incontro con le principali forze politiche svedesi.

Andersson è intervenuta dopo che l’invasione russa dell’Ucraina ha aperto il dibattito sul possibile ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato. Ma per ora Stoccolma non vuole cambiare politica. E, assieme al governo finlandese, ha detto Andersson, ha inviato a Bruxelles un documento congiunto per ricordare che, in caso di attacco armato, gli stati membri sono obbligati a fornire “appoggio e assistenza con tutti i mezzi disponibili” come stipula “la clausola di difesa comune contenuta nel trattato di Lisbona”.

Andersson non ha escluso di poter inviare materiale bellico in Ucraina, anche se per il momento la Svezia preferisce concentrarsi su contrasto ai cyber attacchi e la pirateria informatica. L’invasione russa del’Ucraina preoccupa molto l’opinione pubblica dei due paesi neutrali dove, per la prima volta dalla nascita dell’Alleanza Atlantica, i sondaggi registrano una maggioranza, seppur di poco superiore al 50%, in favore dell’adesione alla Nato.