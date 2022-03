“Non possiamo fare più di quello che stiamo facendo per aiutare militarmente gli ucraini, benché loro ce lo chiedano: per me una delle cose più dure in questi giorni in cui stiamo dimostrando solidarietà ai nostri fratelli ucraini è sentire la loro domanda straziante, ‘venite a salvarci con le vostre arami, a chiudere i nostri cieli'”. Così il segretario del Pd Enrico Letta a Radio Immagina. “Sappiamo – aggiunge – quanto è difficile interagire con una domanda del genere, ecco perché dobbiamo essere in prima linea nell’accoglienza, non agire solamente a parole gridando ‘pace’ e il nostro ‘no’ a Putin ma dobbiamo aiutare e la cosa migliore sarà accogliere gli ucraini qua in Italia, aiutare i ricongiungimenti”.