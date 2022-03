A Chaplynka, nella regione di Kherson, i residenti hanno protestato, in maniera pacifica, contro l’occupazione russa, arrivando a entrare in conflitto diretto con gli occupanti. I militari di Mosca hanno risposto sparando in aria. Secondo la vice del ministro degli Affari Esteri i militari russi hanno anche lanciato granate assordanti e soffocanti.

Video Telegram