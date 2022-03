Sono 35.057 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 39.963. Le vittime sono invece 105. I casi sono in aumento in confronto alla scorsa settimana, quado i nuovi positivi in un giorno si fermavano a 30.629. La crescita ha coinvolto due giorni di fila, sempre rispetto alla settimana finale di febbraio.

Gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia sono 13.026.112: quelli attualmente positivi sono 1.016.341, in calo di 2.490 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.887. I dimessi e i guariti sono 11.853.884, con un incremento di 38.274 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici sono stati 296.246. Meno rispetto alla giornata di ieri, quando se ne contavano 381.484. Il tasso di positività è all’11,8%. Sono invece 603 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.828, ovvero 146 in meno rispetto a ieri.