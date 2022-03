La Finlandia ha potenziato i suoi collegamenti ferroviari con la Russia, vale a dire la linea fra Helsinki e San Pietroburgo (distanti 400 chilometri). Sta infatti crescendo il numero dei russi che cerca di lasciare il Paese. Diverse migliaia di persone hanno già oltrepassato il confine, anche viaggiando in bus.

I treni ad alta velocità Allegro – che connettono la capitale finlandese con San Pietroburgo – rappresentano uno dei pochi collegamenti rimasti attivi dalla Russia al resto d’Europa, in seguito alla chiusura dello spazio aereo ai voli russi messa in atto da numerosi Paesi. Secondo l’operatore statale finnico VR, si legge sul giornale Yle, questi convogli stanno funzionando a pieno regime. I cittadini russi devono dimostrare di aver ricevuto un vaccino anti Covid approvato in Finlandia e possono entrare solo in caso di una motivazione urgente (esigenze di lavoro o familiari). Sempre l’emittente nazionale Yle aveva sondato la posizione dei cittadini in merito a una potenziale adesione del Paese alla Nato: il 53% è a favore. L’ultima volta che il quesito è stato posto, nel 2017, la percentuale era ferma al 19%.