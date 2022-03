“Vladimir Putin ha sottovalutato gli avversari e ha sopravvalutato la sua forza. Ha commesso molti errori, e ora cerca una via d’uscita”. È l’analisi del professor Giuseppe Anzera, docente di Sociologia delle Relazioni internazionali dell’Università Sapienza di Roma. Intervistato dall’Ansa, ha spiegato – come si può ascoltare dal video – perché Putin abbia fin qui mancato gli obiettivi che si era dato inizialmente e perché, molto probabilmente, ci aspetterà una guerra che non terminerà a breve.