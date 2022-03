“Noi non siamo in guerra contro la Russia. Sappiamo tutto quello che ci lega a questo grande popolo europeo che è il popolo russo, che si è tanto sacrificato durante la Seconda guerra mondiale per salvare l’Europa dall’abisso. Siamo oggi al fianco di tutti i russi che, rifiutando che venga fatta una guerra indegna in loro nome, hanno lo spirito, la responsabilità e il coraggio di difendere la pace e che lo fanno sapere in Russia e altrove. Mentre parlo costantemente con Zelensky, ho deciso di rimanere in contatto anche con il presidente Putin per cercare di convincerlo a rinunciare alle armi e per prevenire il contagio e l’allargamento del conflitto”. Così il presidente francese Emmanuel Macron in un videomessaggio.